Гол Кучерова не спас «Тампу» от второго поражения в НХЛ подряд
«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома потерпел поражение от «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Кевин Коннотон, Джейкоб Чикран, Брендан Перлини и Клейтон Келлер.
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У «Тампы» автором единственного гола стал российский нападающий Никита Кучеров.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)