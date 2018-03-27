«Зенит» вел переговоры о трансфере игрока сборной России Швеца

Полузащитник «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец рассказал, что во время зимнего трансферного окна мог перейти в петербургский «Зенит».

«Действительно, переговоры шли, но «Ахмат» отказал и сказал, что отпустит меня, если предложение будет, летом. Мое дело — тренироваться, а вопросами перехода занимаются руководство клуба и мой агент. Рад, что остался в «Ахмате», буду дальше играть и доказывать свою состоятельность. Посмотрим, что будет летом», — цитирует Швеца газета «Известия».

Швец перешел в «Ахмат» в июле 2017 года. До этого он выступал испанские клубы «Реал Сарагоса» и «Вильярреал».