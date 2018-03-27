СМИ: Слуцкий прокомментирует матч Россия — Франция

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, который летом вступит в должность наставника голландского «Витесса», прокомментирует контрольный матч национальной команды с Францией, передает RT.

По информации «Спорт-Экспресс», в паре со Слуцким будет работать комментатор Павел Занозин.

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46-летний специалист уже комментировал матч сборной России с командой Бразилии, который завершился поражением россиян со счетом 0:3.

Матч Россия — Франция состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча начнется с минуты молчания.