В сборной России пообещали реабилитироваться с Францией после разгрома от Бразилии
Полузащитник «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец поделился ожиданиями перед контрольным матчем с национальной командой Франции.
«Сравнивать сборные Франции и Бразилии нельзя — обе сильны, но это разные команды. С каждым тренировочным днем игроки все лучше и лучше понимают установки главного тренера, поэтому с Францией игра будет другой — мы будем выглядеть лучше», — цитирует Швеца газета «Известия».
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Матч Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименной арене.
Ранее россияне проиграли сборной Бразилии со счетом 0:3.