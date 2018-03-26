Экс-игрок «Зенита» Булавин: трагедия в Кемерово может объединить футболистов

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной СССР Вячеслав Булавин в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что трагедия в Кемерово может объединить футболистов и зарядить их эмоциями перед матчем.

«Эта трагедия — большое горе для страны и для тех, чьи дети и взрослые погибли в пожаре», — заявил эксперт.

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Булавин также отметил, что матч против сборной Франции может быть посвящен погибшим.

«Конечно, сплоченность национальной команды и всего нашего народа вокруг этой трагедии вызовет у футболистов какие-то эмоции. Не будем говорить о результате, но они могут посвятить этот матч погибшим. В голове у игроков это будет», — добавил он.

Ранее Булавин назвал казанский «Рубин» разочарованием первой части чемпионата России по футболу.

Полный текст интервью с бывшим игроком «Зенита» можно прочитать здесь.