Тренерский штаб юниорской сборной России объявил расширенный состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб юниорской сборной России во главе с Александром Зыбиным объявил расширенный состав для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает ТАСС.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Амир Мифтахов («Ирбис», Казань), Даниил Исаев («Локо», Ярославль), Михаил Исаев («Ладья», Тольятти);

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Защитники: Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локо», Ярославль), Данил Журавлев, Артемий Князев (оба — «Ирбис», Казань), Александр Романов («Красная Армия», Москва), Данила Галенюк («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), Даниил Валитов («Авто», Екатеринбург), Никита Зоркин («Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Егор Замула («Калгари Хитмен», Калгари, Канада);

Нападающие: Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — «Красная Армия», Москва), Александр Жабреев, Павел Ротенберг (оба — «Динамо», Санкт-Петербург), Владислав Михайлов, Олег Зайцев (оба — МХК «Динамо», Москва), Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба — «Мамонты Югры», Ханты-Мансийск), Никита Рожков, Павел Дорофеев (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск), Григорий Денисенко («Локо», Ярославль), Семен Кизимов («Ладья», Тольятти), Егор Кравченко (МХК «Спартак», Москва), Василий Подколзин («Витязь», Подольск).

В том числе на сборы были приглашены игроки, выступающие в заокеанских лигах. Защитник Никита Охотюк («Оттава 67», Оттава) и нападающие Дмитрий Завгородний («Римуски Ошеаник», Римуски), Андрей Свечников («Бэрри Кольтс», Бэрри) и Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс», Монктон). Они присоединятся к команде в ходе сбора.

Тренировочный сбор продлится до 11 апреля. Сборная России проведет четыре товарищеских матча — 8 апреля с молодежным хоккейным клубом «Атланты», 10 апреля — с молодежкой «Динамо», 14 апреля в Челябинске — со сборной Белоруссии, 16 апреля — с командой Швеции.

Юниорский ЧМ состоится с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.