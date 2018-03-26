ФИФА осталась довольна готовностью российских городов к приему ЧМ-2018

Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит остался доволен готовностью российских городов к приему чемпионата мира 2018 года. Об этом он сообщил после седьмого операционного визита совместной делегации ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». Слова чиновника приводит ТАСС.

«Состояние готовности в целом очень хорошее. Есть ряд моментов, которые мы по многим городам отметили. Они везде разные, там просто предстоит проделать больше работы», — сказал Смит.

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Он отметил, что для таких больших проектов, как чемпионат мира, дьявол кроется в деталях.

«На данном этапе мы от больших проектов — постройки стадионов, переходим к более тонким аспектам работы — отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей», — добавил директор департамента.

Ранее защитник сборной Бразилии Дани Алвес призвал всех на ЧМ-2018 по футболу.