Плющенко призвал к ответственности губернатора и всех чиновников Кемеровской области

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал к ответственности виновных за трагедию в торговом центре в Кемерово. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет. В пожаре, который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей. Число жертв растет с каждым часом!

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Как доверенное лицо президента России, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также прошу призвать к ответственности всех чиновников Кемеровской области, включая Губернатора Кемеровской Области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!» — написал Плющенко на своей странице в инстаграме.

Он принес соболезнования семьям погибших

«Держитесь, Кемерово, мы с Вами!», — добавил Плющенко.

Ранее клубы РФПЛ выразили соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.