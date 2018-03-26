Россиянка Кудрявцева и украинка Киченок вышли в 1/4 финала турнира в Майами
Россиянка Алла Кудрявцева и украинка Людмила Киченок вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Майами в парном разряде, сообщает ТАСС.
Во встрече второго раунда они обыграли словенку Андрею Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте один час 22 минуты.
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За выход в полуфинал Кудрявцева и Киченок поспорят с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.
Теннис. Майами-2018. Женщины. Парный разряд. 2-й круг
Алла Кудрявцева (Россия) / Людмила Киченок (Украина) — Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания) — 6:4, 7:5