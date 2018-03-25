Лавров сыграл в футбол с ветеранами «Спартака»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в товарищеском матче с ветеранами московского «Спартака», сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы красно-белых, игра между командами «Спартак» и «Бриз» завершилась вничью со счетом 5:5. Лавров сыграл за оба клуба и отметился одним голом за спартаковцев.

Также участие в матче приняли известные бывшие футболисты «Спартака» Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Кечинов, Руслан Нигматуллин, Валерий Зенков, Сергей Шавло, Олег Кужлев, Александр Кокорев и Олег Романцев.