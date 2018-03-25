Лавров сыграл в футбол с ветеранами «Спартака»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в товарищеском матче с ветеранами московского «Спартака», сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы красно-белых, игра между командами «Спартак» и «Бриз» завершилась вничью со счетом 5:5. Лавров сыграл за оба клуба и отметился одним голом за спартаковцев.
Также участие в матче приняли известные бывшие футболисты «Спартака» Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Кечинов, Руслан Нигматуллин, Валерий Зенков, Сергей Шавло, Олег Кужлев, Александр Кокорев и Олег Романцев.
�� Министр иностранных дел Сергей Лавров сыграл за спартаковских ветеранов и отметился голом. ⚽️— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 марта 2018 г.
Подробности товарищеского матча, посвященного 68-летию преданного болельщика красно-белых ��⚪️�� https://t.co/CCEtkIOwEY#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/0gSffh2aji