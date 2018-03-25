Губернатор Тюменской области подвел итоги проведенного этапа Кубка мира

Губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев поделился впечатлениями после проведенного этапа Кубка мир по биатлону в Тюмени, а также поблагодарил российских болельщиков за активную поддержку на трибунах стадиона.

«Хочу высказать слова благодарности всем зрителям, которые присутствовали на трибунах на протяжении этих четырех дней. Они одинаково хорошо приветствовали всех биатлонистов, не было ни одного спортсмена, которого бы они не отблагодарили во время цветочных церемоний», — цитирует Якушева ТАСС.

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Он также выразил мнение, что биатлон не должен быть площадкой для политических акций.

«Самый главный показатель — российские зрители понимают и любят биатлон, они воспринимают его не как некую акцию при политических разборках, а как хороший, настоящий праздник. Мне кажется, это главный итог», — добавил Якушев.

Этап Кубка мира в Тюмени бойкотировали сборные США, Чехии, Канады и Украины.