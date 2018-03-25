Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла масс-старт на дистанции 12,5 км на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает ТАСС.

Домрачева показала результат 35 минуты и 27,4 секунды.

Второй финишировала чешка Паулина Фиалкова, которая отстала от лидера на 1,8 секунды. Тройку призеров замкнула французская спортсменка Анаис Шевалье — +6,6.

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Среди россиянок лучше стала Ирина Услугина, которая заняла 21-е место с отставанием в минуту и 16,8 секунды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Кубок мира-2017/18. Женщины. Масс-старт 12,5 км

1. Дарья Домрачева (Белоруссия) — 35.27,4,

2. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1,8,

3. Анаис Шевалье (Франция) — +6,6...

21. Ирина Услугина (Россия) — +1.16,8...

22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.24,7...

23. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.33,2.