Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла масс-старт на дистанции 12,5 км на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает ТАСС.
Домрачева показала результат 35 минуты и 27,4 секунды.
Второй финишировала чешка Паулина Фиалкова, которая отстала от лидера на 1,8 секунды. Тройку призеров замкнула французская спортсменка Анаис Шевалье — +6,6.
Среди россиянок лучше стала Ирина Услугина, которая заняла 21-е место с отставанием в минуту и 16,8 секунды.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Кубок мира-2017/18. Женщины. Масс-старт 12,5 км
1. Дарья Домрачева (Белоруссия) — 35.27,4,
2. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1,8,
3. Анаис Шевалье (Франция) — +6,6...
21. Ирина Услугина (Россия) — +1.16,8...
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.24,7...
23. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.33,2.