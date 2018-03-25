Экс-врач сборной России назвал сроки восстановления Зобнина от травмы

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков рассказал, сколько времени потребуется полузащитнику Роману Зобнину на восстановления после травмы колена, полученной в расположении национальной команды. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Есть консервативный этап лечений в данном случае, а есть оперативный. Здесь все, конечно, проще, чем при повреждении «крестов», которое было у Зобнина ранее. Если речь идет о полном разрыве мениске, то на лечение уйдет около месяца. Это в худшем случае», — сказал Васильков.

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Он также отметил, что на повреждение Зобнина могло повлиять качество поля на стадионе «Лужники» во время матча Россия — Бразилия. На вопрос о сроках восстановления после травмы в случае оперативного вмешательства, специалист заявил, что игрок сможет вернуться в общую группу через месяц.

В июне 2017 года 24-летний полузащитник получил повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого колена в контрольном матче сборной России против команды Венгрии. После этого футболист был прооперирован.

Ранее сообщалось, что Роман Зобнин получил повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава.