Цветков победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Россиянин Максим Цветков одержал победу в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС.

Вторым финишировал норвежец Эрленд Бьонтегорд, а третьим стал его соотечественник Йоханнес Бе.