Цветков победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
Россиянин Максим Цветков одержал победу в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС.
Вторым финишировал норвежец Эрленд Бьонтегорд, а третьим стал его соотечественник Йоханнес Бе.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Тюмень, Россия
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Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Максим Цветков (Россия) — 37.37,3 (0).
2. Эрланд Бьонтегорд (Норвегия) — +2,7 (0).
3. Йоханнес Бе (Норвегия) — +16,6 (2).