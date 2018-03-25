Бывший врач сборной России рассказал о причинах частых травм игроков

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков рассказал о причинах частой травматизации игроков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Спорт стал скоростной, требовательный. Порой жестокий. И на Западе получают такие травмы. Это уже стало составной частью нашего спорта. Но на этот год «крестов» хватит. Давайте уж этот год закончим спокойно», — сказал Васильков.

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Специалист отметил, что у игроков, возможно, несбалансирована система тренировок.

«Возможно, перегружают игроков, возможно, наоборот, недогружают. Этих специалистов трудно контролировать. Раньше «крест» был один на весь сезон, а теперь — четыре-пять. Это никуда не годится. Надо разбираться, подключать науку и детально разбираться», — добавил он.

Ранее полузащитник сборной России Далер Кузяев травмировался на тренировке национальной команды.