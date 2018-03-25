Теннисистка Возняцки рассказала об оскорблениях от болельщиков

Датская теннисистка Каролин Возняцки после проигрыша пуэрто-риканке Монике Пуиг на турнире в Майами рассказала о неуважительном отношении болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошлой ночью я проиграла в сложнейшем матче прекрасной теннисистке и подруге Монике Пуиг. Я понимаю, что теннис — это игра, в которой есть место и победам, и поражениям. Но вчера среди болельщиков были люди, которые оскорбляли мою семью, желая смерти моим родителям, обзывали меня словами, которые я не могу написать», — написала Возняцки в своем твиттере.

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Спортсменка выразила недовольство тем, что организаторы никак не повлияли на происходящее.

«Охрана и другой персонал не пресекали это, а даже поощряли происходящее. Я не против поддержки любимых игроков, даже несмотря на напряженную атмосферу, но когда боление выходит за рамки дозволенного, это становится невыносимым для участников матча», — добавила она.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина поднялась на седьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).