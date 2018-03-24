Родченков встретился с сенаторами США

Бывший директор московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США, сообщает «Советский спорт».

По информации Inside The Games, на встрече присутствовали сенаторы Бен Кардин и Кори Гарднер и член палаты представителей Шейла Джексон-Ли. Отмечается, что Родченков обсуждал с сенаторами «угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях, действия США для международной борьбы с допингом».

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«В свете недавней атаки нервно-паралитическим веществом на Сергея Скрипаля это выглядит полностью обоснованно. Я впечатлен храбростью Родченкова», — сказал сенатор Кардин.

На встрече с членами верхней палаты конгресса США Родченков присутствовал в маске.