Министр спорта России: мы никогда не признаем государственную поддержку допинга

Россия никогда не согласится с заявлениями о существовавшей в стране государственной системе поддержки допинга. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, слова которого приводит ТАСС.

«Мы никогда не согласимся с заявлениями по тому, что у нас якобы существовала государственная система по части допинга», — сказал Колобков во время визита в Коломну на соревнования по конькобежному спорту.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло 60 новых нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.