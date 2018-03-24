Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС.

Его финишное время 32 минуты 09,7 секунды с одним промахом.

Вторым стал норвежец Йоханнес Бё (отставание 47,9 секунды, один промах). Третье место занял итальянец Лукас Хофер, стартовавший 13-м (+1:08,4, без промахов)

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Лучшим из россиян стал Максим Цветков, финишировавший девятым (+2:11,8, три промаха). Антон Шипулин стал 14-м.

Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Тюмень

1. Мартен Фуркад (Франция) — 32:09,7

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +47,9

3. Лукас Хофер (Италия) — +1:08,4...

9. Максим Цветков (Россия) — +2:11,8