Шипулин попросил иностранных соперников прочитать русские слова

Российский биатлонист Антон Шипулин на заключительном этапе Кубка мира по биатлону попросил иностранных соперников прочитать слова на русском языке. Об этом сообщает «Советский спорт».

В ролике, опубликованном пресс-службой Международного союза биатлонистов (IBU), приняли участие Кантен Фийон Майе, Селия Аймунье, Кайса Мякяряйнен, Линн Перссон, Эмма Нильссон и Ванесса Хинц.

Ранее глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что в восторге от организации этапа Кубка мира в Тюмени.