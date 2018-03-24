Все билеты на тестовый матч стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде проданы

Вице-губернатор нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал о том, что все билеты на тестовый матч стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу, проданы. Слова чиновника приводит ТАСС.

«15 апреля пройдет тестовый матч, мы приняли решение предоставить в продажу около 15 тысяч билетов, все они проданы.

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Мы ставим задачу протестировать работу в чаше стадиона, работу логистики и транспорта. 28 апреля на втором матче мы ставим задачу вместить около 25 тысяч человек, продано уже четыре тысячи билетов. На третьем матче планируем продавать уже более 30 тысяч», — отметил вице-губернатор.

15 апреля в тестовом матче встретятся «Олимпиец» и «Зенит-2» в рамках первенства Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что стадион ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде получил разрешение на ввод в эксплуатацию.