Тарасова посоветовала Загитовой поменьше есть

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом она рассказала в эфире Первого канала, ее цитирует ТАСС.

«После Олимпийских игр Загитова выросла на три сантиметра. Она этого не понимает. Никакого пубертата нет. Просто надо поменьше есть.

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Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за твоим ростом, и у тебя теряется координация. Потом мысли догоняют, спортсменка опять возвращается. И так часто бывает», — сказала Тарасова.

Она отметила, что чемпионат мира — сложный турнир.

«Но такое бывает у всех, у каждого спортсмена. Надо это пережить, надо тренироваться», — добавила Тарасова.

Загитова по итогам выступления на мировом первенстве осталась без медали, став пятой.