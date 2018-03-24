Сироткин показал 13-е время на третьей практике Гран-при Австралии
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 13-е время на третьей тренировке Гран-при Австралии «Формулы-1», сообщает ТАСС.
Россиянин проехал свой лучший круг за одну минуту 35,589 секунды. Первым стал немец Себастьян Феттель на «Феррари» (1:26.067).
Большая части тренировки проходила на мокром и подсыхающем асфальте.
Формула-1. Гран-при Австралии. Третья практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:26.067
2. Кими Райкконен («Феррари») — +2.432
3. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2.823
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +5.613
5. Карлос Сайнс-младший («Рено») — +7.105
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +7.976
7. Валттери Боттас («Мерседес») — +8.107
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +8.158
9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +8.166
10. Фернандо Алонсо («Макларен») — +8.231
11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +8.923
12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +9.371
13. Сергей Сироткин («Уильямс») — +9.522
14. Лэнс Стролл («Уильямс») — +9.761
15. Ромен Грожан («Хаас») — +10.104
16. Шарль Леклер («Заубер») — +10.381
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +10.740
18. Нико Хюлькенберг («Рено») — +12.415
19. Эстебан Окон («Форс Индия») — без времени
20. Серхио Перес («Форс Индия») — без времени.