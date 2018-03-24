Сборная Колумбии одержала волевую победу над командой Франции
Сборная Колумбии одержала победу над командой Франции в товарищеском матче, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Сен-Дени, завершилась со счетом 3:2 пользу гостей. В составе победителей отличились Луис Мурьель, Радамель Фалькао и Хуан Кинтеро. У хозяев мячи забили Оливье Жиру и Тома Лемар.
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По ходу встречи колумбийцы проигрывали со счетом 0:2.
Футбол. Товарищеский матч
Франция — Колумбия — 2:3
Голы: 1:0 — Жиру, 11; 2:0 — Лемар, 26; 2:1 — Мурьель, 28; 2:2 — Фалькао, 62; 2:3 — Кинтеро (пенальти)