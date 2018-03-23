Воронина и Юсков победили на конькобежных соревнованиях в Коломне
Конькобежка Наталья Воронина стала победителем на дистанции 3000 метров на открытых Всероссийских соревнованиях на призы Валерия Муратова, сообщает ТАСС.
23-летняя спортсменка показала результат 4 минуты 8,47 секунды. Серебро завоевала Ольга Граф (4:10,64), бронза у Евгении Лаленковой (4:11,40).
Среди мужчин на дистанции 1500 м лучшим стал Денис Юсков с временем 1 минута 45,13 секунды. Второе место занял Сергей Трофимов (1:47,30), третьим стал Сергей Грязцов (1:47,76).
В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане.
Конькобежный спорт. Всероссийские соревнования на призы Валерия Муратова. Женщины. 3000 м
1. Наталья Воронина — 4:08,47
2. Ольга Граф — 4:10,64
3. Евгения Лаленкова — 4:11,40
Мужчины. 1500 м
1. Денис Юсков — 1:45,13
2. Сергей Трофимов — 1:47,30
3. Сергей Грязцов — 1:47,76.