Буффон оценил игру Месси и Роналду

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сравнил двух игроков испанского чемпионата — форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Это два совершенно разных футболиста. Месси — более разносторонний игрок, он действует глубже, более техничен и обладает видением игры, что больше характеризует треквартисту (атакующий полузащитник — «Газета.Ru»), а не завершителя», — приводит слова Буффона Football Italia.

Реклама

Он отметил, что Криштиану стал убийцей в штрафной площади.

«Возможно, потому что он немного старше. Если сравнивать его с прежним Роналду, то сейчас он уже больше экономит силы, не смещается на фланг для финта или какого-нибудь трюка. Однако один момент в штрафной он способен превратить в гол», — считает Буффон.

Ранее ямайский бегун Усэйн Болт заявил, что обладает большим талантом, чем Месси.