Автогонщик Самарин не ждет успешного дебюта Сироткина в «Формуле-1»

Бывший спортивный директор «Формулы России» и автогонщик Иван Самарин поделился ожиданиями от дебютного выступления российского пилота «Уильямс» Сергея Сироткина в «Формуле-1».

«Хорошим результатом будет середина пелатона, оптимистичным — 6–10-е места. Сергей очень хорошо зарекомендовал себя в ходе зимы со всех сторон, хорошо работает с инженерами. По зимним тестам складывается впечатление, что машина у «Уильямс» быстрая, но требует настройки. Для Сергея сейчас важен не столько абсолютный результат на трассе, сколько общий результат в паддоке Ф1 — работа с командой, прессой, фанатами, а также стрессоустойчивость», — цитирует Самарина ТАСС.

Первый этап «Формулы-1» в Австралии стартует 23 марта.