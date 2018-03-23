«Йокерит» вырвал победу над ЦСКА в пятом овертайме матча КХЛ

Финский «Йокерит» на выезде одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась в пятом овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе армейцев единственным голом отметился Кирилл Капризов. За «Йокерит» в основное время матча отличился Брайан О'Нилл, а в пятом овертайме победу своей команде принес Мика Ниеми.

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Встреча завершилась на 143-й минуте и стала самой продолжительной в истории КХЛ.

Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — О'Нилл (Леписте, Йенсен) — 03:51 (5x4),

1:1 — Капризов (Григоренко) — 10:52,

1:2 — Ниеми (Леписте) — 142:09