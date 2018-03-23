Тарасова и Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в Милане, сообщает ТАСС.

Тарасова и Морозова по итогам короткой и произвольной программ набрали 225,53 балла.

Победу одержал немецкий дуэт Алены Савченко и Бруно Массо, которые получили от судей 245,84 балла. Бронзу завоевали французы Ванесса Джеймс и Моргин Сипре — 218,36.

Реклама

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию проката.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия

Спортивные пары. Итоговое положение

1. Алёна Савченко/Бруно Массо (Германия) — 245,84,

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 225,53,

3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 218,36,

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 207,88...

8. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) — 202,16.