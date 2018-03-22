Футболист сборной России: в ЦСКА меня обижали

Полузащитник российского клуба «Ахмат» Антон Швец рассказал о своей спортивной карьере, его слова приводит Sport24.

«Папа решил свозить меня в ЦСКА на просмотр. Отдельное спасибо Балашову за то, что поселил меня в интернате. Меня и в интернате часто обижали старшие — я-то был самым маленьким. Звонил папе, он приезжал очень злой, разбирался. После этого никто не трогал», — сказал Швец.

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Спортсмен также рассказал про возможный переход в «Зенит», который не состоялся.

«Про «Зенит» говорили и писали все трансферное окно. Они заинтересовались мной еще очень давно. Как я понял, с «Ахматом» не договорились по цене.

Сейчас все эти мысли позади. Концентрируюсь на тренировках и матчах за «Ахмат», ни на что не отвлекаюсь. Рад, что у меня в жизни все так, как есть. Всему свое время», — добавил футболист.

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