Форвард «Коламбуса» Панарин спел спящему одноклубнику «Владимирский централ»
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин спел спящему вратарю Сергею Бобровскому «Владимирский централ», сообщает «Советский спорт».
Хоккеисты возвращались домой после выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Реклама
«Отдыхает пацан», — написал нападающий в инстаграме.
Ранее Панарин разучил с бывшим партнером по «Чикаго Блэкхоукс» Данканом Китом песню Розенбаума «Гоп-стоп».