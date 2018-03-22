Российские керлингистки обыграли сборную Германии на чемпионате мира
Женская сборная России по керлингу обыграла национальную команду Германии в восьмом матче предварительного раунда чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 6:2.
В составе российской команды выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Анна Сидорова и Юлия Гузиева.
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Следующим соперником россиянок станет сборная Канады.
Керлинг. Чемпионат мира. Предварительный раунд. Норт-Бей
Россия — Германия — 6:2