Экс-баскетболистка сборной России скептически отнеслась к натурализации Фолкнер

Бывший защитник женской сборной России по баскетболу Анна Архипова-фон Калманович скептически отреагировала на решение руководства Российской федерации баскетбола (РФБ) включить в состав национальной команды американскую баскетболистку Джамирру Фолкнер.

«На мой взгляд, наши девочки дозрели до того, чтобы представлять сборную России на международном уровне. Если посмотреть на разыгрывающих, выступающих за европейские сборные, то наши им ничем не уступают, а в перспективе будут даже сильнее. Но если руководство РФБ считает, что надо натурализовать игрока на эту позицию, то это их право. Если иностранный игрок поможет расти нашим девочкам, то я только за, а если Фолкнер будет играть по 30–35 минут, то это совсем другая история», — цитирует 44-летнюю россиянку газета «Известия».

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2 марта 26-летняя американка получила российское гражданство, а затем стала баскетболисткой УГМК.

Ранее генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу Светлана Абросимова сообщила, что Фолкнер будет вызвана в состав национальной команды на первый групповой этап квалификации Евробаскета-2019.