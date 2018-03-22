Коутиньо: Бразилия хочет сыграть в «Лужниках» в финале чемпионата мира — 2018

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо поделился ожиданиями перед контрольным матчем с национальной командой России. По его словам, бразильцы серьезны настроены на ближайшую встречу в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Естественно, для нас важна подготовка к чемпионату мира, поэтому мы рады, что можем сыграть в «Лужниках», узнать, что нас там ждет в будущем, ведь мы надеемся сыграть на этом стадионе в финале чемпионата мира. Мы понимаем, что сделать это будет сложно, потому что все соперники на турнире очень серьезные», — цитирует Коутиньо ТАСС.

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При этом он отметил, что в команде не обращают внимания на результат сборной Бразилии в прошлом мундиале. Тогда «желто-зеленые» заняли четвертое место. На чемпионате мира — 2018 бразильцы сыграют в группе Е с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Контрольный матч Россия — Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.