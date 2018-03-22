Американская баскетболистка будет вызвана в сборную России

Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу Светлана Абросимова сообщила, что американская разыгрывающая екатеринбургского УГМК Джамирра Фолкнер будет вызвана в состав российской команды на первый групповой этап квалификации Евробаскета-2019.

«Мы вызовем Джамирру на ближайший сбор команды. Я слышала много позитивных откликов об этом игроке. Помимо профессиональных качеств, Фолкнер очень хороший человек и добросовестный спортсмен. Но самое главное, что Олаф Ланге (главный тренер женской сборной России — «Газета.Ru») в восторге от ее игры. Он лично был заинтересован в натурализации спортсменки», — цитирует Абросимову газета «Известия».

2 марта 26-летняя американка получила российское гражданство, а затем стала баскетболисткой УГМК.