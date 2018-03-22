Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в Милане, сообщает ТАСС.

Тарасова и Морозов набрали 81,29 балла.

Первое место заняли немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо, заработвашие 89,98 балла, что является личным рекордом дуэта. Тройку лидеров замкнули французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые получили от судей 75,32 балла.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Произвольная программа спортивных пар состоится 22 марта.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия

Пары. Короткая программа

1. Алена Савченко / Брюно Массо (Германия) — 82,98,

2. Евгения Морозова / Владимир Морозов (Россия) — 81,29,

3. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 75,32...

4. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 74,38…

7. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (Россия) — 71,62.