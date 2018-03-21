WADA: соревнования в Тюмени не противоречат кодексу

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что проведение заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени не противоречит кодексу. Об этом сообщает ТАСС.

«Соревнования в Тюмени — часть календаря Международного союза биатлонистов (IBU). Мы думаем, что оставить этот турнир — не лучший сигнал, но это решение не противоречит кодексу. Реакция спортсменов говорит сама за себя», — заявил Ниггли.

Ранее резидент WADA Крейг Риди сообщил, что вопрос с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет решен до начала Олимпийских игр 2020 года в Токио.