WADA: Россия имеет шансы на проведение международных стартов

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор сообщил, что Россия имеет возможность претендовать на проведение международных турниров. Его слова приводит ТАСС.

«Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила.

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Но, как и при текущих правилах, полностью исключать этого нельзя, у России остается возможность принимать новые турниры», — сказал Тэйлор.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что основным принципиальным моментом для организации является невмешательство в работу посторонних лиц.