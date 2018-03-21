Гендиректор РУСАДА: никто не должен вмешиваться в работу агенства

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что основным принципиальным моментом для организации является невмешательство в работу посторонних лиц. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Мы открыты для сотрудничества по антидопингу на всех уровнях, главное, что диалог есть, и мы будем его продолжать.

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РУСАДА стремится к полной независимости, никто не должен вмешиваться в нашу работу, это принципиальный момент для нас», — сказал Ганус.

Он отметил, что к 1 апреля в РУСАДА будет сто допинг-офицеров.

«Мы поменяли 80 процентов персонала, для шести месяцев это большое достижение. Спасибо всем национальным антидопинговым агентствам, которые нас поддержали. Ситуация сложная, мы потеряли доверие к себе. В этой связи важный момент для нашей организации — это наличие сильного лидера.

Мы должны усилить взаимодействие с различными участниками процесса, WADA, международными федерациями. Нам нужны кардинальные изменения, а не косметические», — добавил генсек РУСАДА.

Ранее заместитель генерального директора WADA Роб Келер рассказал, что организация с недавних пор имеет доступ к закрытым городам России.