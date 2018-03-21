Дзюба: Карпин обещал закатать меня как футболиста

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что во времена выступлений за московский «Спартак» нынешний главный тренер «Ростова» в то время возглавлявший москвичей Валерий Карпин обещал закатать его как футболиста. Слова спортсмена приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

«Самое главное, как он поступил в одном эпизоде — обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить. Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома — уехать в Томск. И сформироваться как мужчина, как футболист», — сказал Дзюба.

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Он отметил, что те слова Карпита мотивировали и разозлили.

«Чтобы я закончил с футболом — он все сделал для этого. А я сказал: «Посмотрим». Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся», — добавил Дзюба.

Ранее Дзюба рассказал, что сейчас Карпина для него не существует.