Панарин признан первой звездой дня НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает ТАСС.

В победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3) на счету россиянина хет-трик и голевая передача.

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, сделавший дубль, в том числе победная шайба в овертайме, в поединке с «Лос-Анджелес Кингс» (2:1, ОТ)

Замыкает тройку звезд форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, отметившийся дублем и передачей в победном матче с «Филадельфией» (5:4, б).