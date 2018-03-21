Глава FIAS рассказал о переговорах с МОК о включении самбо в олимпийскую программу

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) о включении этого вида спорта в олимпийскую программу.

«Мы выполнили все требования МОК, у нас налажено деловое сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Думаю, мы — одна из немногих федераций, которая имеет благодарственное письмо от WADA за активную борьбу с применением запрещенных препаратов», — цитирует Шестакова газета «Известия».

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«Эти случаи мы стараемся выявлять и наказывать нарушителей, если они появляются. Зрители смотрят нас не только в зале — они активно наблюдают за соревнованиями в онлайн-режиме и по ТВ», — сказал он.

Глава FIAS отметил, что у него замечательные отношения с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером и главой Международной федерации объединенных стилей борьбы Ненадом Лаловичем.

«У нас заключены соглашения с обеими федерациями, в которых указывается, что они не возражают, чтобы МОК признал самбо олимпийским видом спорта. Учитывая все это, думаю, наши перспективы войти в олимпийскую программу очень хорошие. Надеемся, уже в этом году наша заявка будет рассмотрена, Олимпийские игры для нас — путеводная звезда», — добавил Шестаков.

Ранее сообщалось, что глава Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев переизбран на новый срок.