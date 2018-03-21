44 сейва Варламова помогли «Колорадо» одержать победу над «Чикаго» в НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Керфут, также отличились Микко Рантанен, Тайсон Бэрри и Эрик Джонсон. У хозяев шайбу забросил Брент Сибрук.
Российский вратарь «Колорадо» Варламов отразил 44 из 45 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго Блэкхоукс» (США, Чикаго) — «Колорадо Эвеланш» (США, Денвер) — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
1:0 — Сибрук (Кейн, Тэйвз) — 15:45 (5x4);
1:1 — Керфут (Уилсон, Жирар) — 22:07 (5x4);
1:2 — Рантанен (Маккиннон, Бэрри) — 25:01;
1:3 — Бэрри (Рантанен, Маккиннон) — 32:40 (5x4);
1:4 — Джонсон — 58:04 (en),;
1:5 — Керфут (Бурк, Варсовски) — 59:03