Дебютный гол Свечникова помог «Детройту» переиграть «Филадельфию»

«Детройт Ред Уингз» обыграл в серии буллитов «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Дилан Ларкин, также отличился Евгений Свечников. У гостей шайбы забросили Шон Кутюрье, Мэтт Рид, Шейн Гостисбер и Трэвис Конечны.

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Для Свечникова это дебютный гол в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» (США, Детройт) — «Филадельфия Флайерз» (США, Филадельфия) — 5:4 (0:0, 3:1, 1:3, 0:0, 1:0)

1:0 — Ларкин (Хельм) — 26:08;

2:0 — Гленденинг — 27:59 (4x5);

2:1 — Кутюрье (Жиру, Гостисбер) — 28:53 (5x4);

3:1 — Свечников (Фрк, Ларкин) — 29:57;

3:2 — Рид (Лотон, Лехтеря) — 47:46;

3:3 — Гостисбер (Ворачек, Жиру) — 49:40 (5x4);

4:3 — Ларкин (Манта) — 54:06;

4:4 — Конечны (Кутюрье, Жиру) — 54:34;

5:4 --Нильсен — 65:00 (ПБ)