Хет-трик Панарина принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в «Нью-Йорке», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Артемий Панарин, также отличились Александер Веннберг и Маркус Нутиваара. У хозяев шайбы забросили Кевин Хейз, Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (США, Нью-Йорк) — «Коламбус Блю Джекетс» (США, Коламбус) — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
0:1 — Веннберг (Ванек, Мюррей) — 13:54;
0:2 — Панарин (Коул, Летестю) — 29:28;
1:2 — Хейз (Фаст) — 33:44 (4x5);
1:3 — Нутиваара (Панарин, Фолиньо) — 44:05;
2:3 — Зибанеджад (Пионк, Бучневич) — 47:16 (5x4);
2:4 — Панарин (Аткинсон, Коул) — 51:19;
3:4 — Крайдер (Шей, Спроул) — 58:08 (6x4);
3:5 — Панарин (Коул) — 59:58 (en)