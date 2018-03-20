СКА одержал волевую победу над «Локомотивом» и увеличил преимущество в серии

Петербургский СКА на выезде одержал полевую победу над ярославским «Локомотивом» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей дубль оформил Виктор Тихонов, еще по одной шайбе забросили Александр Барабанов и Илья Ковальчук. У «железнодорожников» единственным голом отметился Егор Коршков.

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Счет в серии стал 3:1 в пользу СКА.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 4-й матч

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

1:0 — Коршков (Черепанов) — 06:41,

1:1 — Барабанов (Зубарев, Шипачев) — 18:58,

1:2 — Ковальчук (Гавриков, Барабанов) — 26:19,

1:3 — Тихонов (Торесен) — 31:10,

1:4 — Тихонов (Торесен, Прохоркин) — 34:46