ЦСКА увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ с «Йокеритом»

ЦСКА на выезде обыграл финский «Йокерит» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Александр Попов и Сергей Андронов. У «шутов» единственным голом отметился Стив Мозес.

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Счет в серии стал 3:1 в пользу армейцев.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 4-й матч

«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 — Попов (Науменков, Ничушкин) — 21:12,

1:1 — Мозес (Регин, Йоэнсуу) — 25:49,

1:2 — Андронов (Науменков, Ничушкин) — 49:09