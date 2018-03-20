В ПКР сообщили о скором восстановлении организации в статусе

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) не будет затруднять процесс восстановления российской организации в статусе. Слова Лукина приводит ТАСС.

«Наши коллеги из МПК благодарят нас за то, что мы выполнили более 60 условий, которые были выдвинуты для преодоления ситуации. Пока они продолжают настаивать на двух условиях, которые не имеют прямого отношения к ПКР. Это более широкий разговор, мы надеемся, что он будет в конце концов завершен. Скорее рано, чем поздно, страница будет перевернута», — сказал он.

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Он также отметил тот факт, что российские паралимпийцы, которые выступили на Паралимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, не нарушили не одного правила на соревнованиях.

«Сейчас прошла Паралимпиада, и для меня главный не итог даже — не успешное выступление наших спортсменов, хотя, конечно, это замечательно, но главное, что к нам нет ни одного замечания. Не должны российские спортсмены отвечать за все проблемы мирового спорта. Это абсурд», — заключил Лукин.

29 января Международный паралимпийский комитет принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.

Ранее глава МПК Эндрю Парсонс объявил закрытыми зимние Паралимпийские игры 2018 года.