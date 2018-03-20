Норвежец Йоханнес Бё не видит угроз безопасности в России

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал отказ нескольких сборных от участия в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. По его словам, безопасности спортсменов ничто не угрожает, передает «Советский спорт».

«Наверное, они общались с теми, кто согласен с ними, но я об этом не знаю. Я не чувствую себя небезопасно. IBU забирает допинг-пробы из России, они делали так много лет. Это хорошая безопасность для нас», — приводит слова Бё NRK.

Ранее чешский биатлонист Михал Крчмар поддержал решение своей сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за опасения подмены допинг-проб спортсменов.