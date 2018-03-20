Колобков возмутился результатами сборной России по биатлону

Министр спорта России Павел Колобков высказался о ситуации в сборной России по биатлону. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Результаты последних лет соответствовали тому, что мы увидели сейчас. И дело не в том, что в Олимпиаде у нас участвовали всего четыре биатлониста. С учетом того, сколько сделано для биатлона в нашей стране, сколько людей им занимается, сколько баз построено, они обязаны выступать лучше. Начинается новый олимпийский цикл, и нам с Союзом биатлонистов России предстоит большая работа», — заявил министр спорта.

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«Тренеров всегда было много, все заслуженные, все с хорошими результатами. Тот же Вольфганг Пихлер со шведами показал, что он реально за короткий промежуток времени способен добиваться успеха.

В России он работал на протяжении долгого времени, а вот почему у него здесь не получилось, тоже серьезный вопрос.

К биатлону всегда пристальное внимание, это определенное давление, но все это не оправдывает сегодняшних результатов», — заявил Колобков, добавив, что сборная России обязана выступать лучше.

На Играх-2018 сборная России осталась без медалей в биатлоне впервые в истории зимних Олимпиад.

Ранее заслуженный тренер СССР Александр Привал сравнил российских биатлонистов с загнанными лошадьми.